Ufficiale: Scuderi in prestito dalla Fiorentina alla Juve Stabia

24/07/2026 | 20:15:24

La Fiorentina ha annunciato il prestito di Scuderi alla Juve Stabia, c’è il comunicato: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del Club viola, alla S.S. Juve Stabia 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Scuderi. Il difensore ha sottoscritto con la società gialloblù un contratto fino al 30 giugno 2027”. Questo il comunicato della Juve Stabia:

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club viola, del difensore Giulio Scuderi, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Nato a Roma il 9 dicembre 2005, Scuderi è cresciuto nel settore giovanile del Trastevere prima di trasferirsi alla Fiorentina, con cui ha conquistato la Coppa Italia Primavera nella stagione 2023/24. Nella stagione 2022/23 ha fatto il suo esordio in Serie D con la maglia del Trastevere, collezionando 8 presenze. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Alcione Milano in Serie C, disputando 32 partite e mettendo a referto 1 gol e 1 assist.

Le prime parole in gialloblù del nuovo difensore: ”Sono entusiasta di cominciare questa avventura, arrivo con grande determinazione.Ringrazio il mister,la società e il direttore per la fiducia.Non vedo l’ora di scendere in campo e gioire con i tifosi allo stadio.”

foto sito juve stabia