Ufficiale: Scozia, Steve Clarke rinnova fino al 2030

28/05/2026 | 13:10:54

Steve Clarke ha firmato un nuovo contratto per guidare la Scozia anche alla Coppa del Mondo 2030. Ecco le parole del CT: “Sono davvero onorato di guidare la mia squadra nella nostra prima Coppa del Mondo in 28 anni e sono orgoglioso di continuare come CT. So che i sostenitori scozzesi apprezzano i risultati di questo gruppo. È molto importante guardare avanti e pianificare il futuro, la squadra farà tutto ciò che è in suo potere per competere e rendere orgoglioso il paese in America quest’estate. La stabilità è la chiave del successo nel calcio e questo è stato certamente la situazione durante i miei ultimi sette anni come capo allenatore. È importante evolverci, apportare miglioramenti e non vedo l’ora di lavorare con il nuovo Chief Football Officer, Craig Mulholland, per aumentare la qualità della rosa attraverso le squadre giovanili nazionali”.

Foto: Twitter Scozia