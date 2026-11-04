Ufficiale: Scott Parker è il nuovo allenatore del West Ham

04/11/2026 | 13:18:05

Scott Parker è il nuovo allenatore del West Ham, lo fa sapere la società inglese attraverso il comunicato: “Il West Ham United conferma che Scott Parker ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore della prima squadra maschile del club. L’ex capitano degli Hammers, 46 anni, ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il London Stadium e guiderà la squadra nella partita di EFL Championship di mercoledì sera contro il Cardiff City. Parker sarà affiancato dagli allenatori della prima squadra Steve Potts, Gerard Prenderville e Billy Lepine, mentre Mark Noble lavorerà a stretto contatto con il suo ex compagno di squadra. Ulteriori dettagli sulla composizione definitiva dello staff di Parker saranno annunciati a tempo debito. L’ex allenatore di Fulham, AFC Bournemouth e Burnley arriva forte dell’eccezionale traguardo delle promozioni dalla EFL Championship alla Premier League con tutti e tre i club, nel 2020, 2022 e 2025, e dopo aver vinto il premio di miglior allenatore della EFL Championship nella stagione 2024/25 con il Burnley. Ora ritorna al Club per cui ha collezionato 129 presenze da giocatore tra il 2007 e il 2011, periodo durante il quale è stato nominato Giocatore dell’Anno del West Ham per tre volte consecutive e ha vinto il premio di Calciatore dell’Anno della Football Writers’ Association nella stagione 2010/11, diventando il secondo giocatore nella storia del Club, dopo Bobby Moore, a ricevere questo prestigioso riconoscimento”. Parker ha dichiarato: “È un momento di grande orgoglio per me assumere questo ruolo e tornare in un club che significa così tanto per me e la mia famiglia. Ho tantissimi bei ricordi del tempo trascorso qui: quattro anni in cui ho probabilmente giocato il miglior calcio della mia carriera. “C’era un calore, un amore, una sensazione che probabilmente non avevo provato altrove. C’era qualcosa che spiccava costantemente, ed era il rapporto che avevo instaurato con i tifosi qui. Quel rapporto e quel rispetto, che ho percepito immediatamente.” “Più di ogni altra cosa, questa è un’opportunità che mi entusiasma moltissimo. Mi sento privilegiato e onorato di essere colui che vuole riportarci in Premier League e di essere l’allenatore di questa squadra in questo momento”. “I miei livelli di energia, il mio entusiasmo, il mio desiderio, la mia passione… sono assolutamente al massimo e questa è la sensazione che ho provato non appena si è parlato della possibilità di questa collaborazione. È esattamente per questo che sono qui e che voglio esserci.” “Fin dalle mie prime telefonate con Karim [Virani] e Daniel [Křetínský], è stato chiaro che condividono la stessa visione e lo stesso desiderio di riportare il Club in Premier League il prima possibile. Condivido questa ambizione e sono molto fiducioso che possiamo raggiungerla. “Sono stato in questa divisione tre volte e ne sono uscito tre volte. È una divisione difficile, non c’è dubbio. E userò ogni goccia della mia esperienza, ogni goccia della mia conoscenza, per capire cosa ci servirà per ottenere risultati costanti.” “E questa sarà davvero la parola chiave per tutti noi. La costanza in quello che facciamo e il livello di impegno che dimostriamo ci daranno la migliore opportunità per uscire da questa divisione ed essere la squadra che possiamo essere.” L’amministratore delegato ad interim del West Ham United, Karim Virani, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il bentornato a Scott e alla sua famiglia nel Club. È una persona molto stimata al West Ham United e in tutto il mondo del calcio, ed è stato la scelta unanime del Consiglio di amministrazione per diventare il nostro nuovo allenatore. “Vanta un’esperienza e un curriculum fantastici, frutto di una straordinaria carriera da giocatore e allenatore, un curriculum di successi comprovato come capo allenatore nella EFL Championship e una profonda conoscenza del West Ham United, della sua identità e della nostra fedele e appassionata tifoseria”. “Crediamo che tutti questi fattori, messi insieme, lo rendano l’uomo giusto per guidarci e aiutare il Club a raggiungere i nostri obiettivi in ​​questa stagione e in quelle a venire. Scott gode del pieno supporto di tutti noi e, dalle conversazioni che abbiamo già avuto con lui, crediamo che rappresenterà il West Ham United e i nostri tifosi in un modo di cui potremo essere tutti estremamente orgogliosi. “Tutti al West Ham United desiderano dare il bentornato a Scott e alla sua famiglia nel club e augurargli ogni successo nel suo nuovo ruolo.

Foto: sito West Ham