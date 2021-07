Ufficiale: Scognamiglio all’Avellino. Risoluzione del contratto con Rocchi

“L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Gabriele Rocchi. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. Con questa nota l’Avellino ha salutato il difensore, arrivato la scorsa estate dalla Cavese. Il giocatore firmerà con una tra Monterosi e Gubbio“.