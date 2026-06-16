Ufficiale: Schuurs riparte dal NEC Nijmegen

16/06/2026 | 20:12:02

Schuurs riparte dal NEC, nuova avventura per l’ex Torino: “Il NEC rinforza la propria rosa con l’ingaggio di Perr Schuurs, con effetto immediato. Il difensore ventiseienne si unisce al Nijmegen a parametro zero, dove ha firmato un contratto triennale fino alla metà del 2029. Schuurs è cresciuto nelle giovanili del Fortuna Sittard e, dopo un’ottima stagione nella Keuken Kampioen Divisie, è passato all’Ajax. Con la squadra di Amsterdam ha collezionato 62 presenze in prima squadra in quattro stagioni, per poi trasferirsi al Torino in Serie A. Lì, il suo contratto è stato rescisso a febbraio a causa di un infortunio persistente. “Ormai Perr è a buon punto con la riabilitazione ed è impaziente di ricominciare”, afferma il direttore degli affari dei giocatori Carlos Aalbers. “Ma siamo anche realisti e sappiamo che ha ancora bisogno di un po’ di tempo. Stiamo dando a Perr tutto il tempo e lo spazio di cui ha bisogno.” È un difensore dalle qualità eccezionali e, inoltre, porta con sé la necessaria esperienza ai massimi livelli. Grazie al suo passato nel calcio europeo, rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra, soprattutto in vista delle sfide che ci attendono la prossima stagione”.

foto sito nec