Ufficiale: Schingtienne rinnova con il Venezia. Contratto fino al 2031

27/09/2026 | 15:15:02

Il Venezia ha annunciato di aver rinnovato il contratto del difensore Joël Schingtienne fino al 2031.

Ecco il comunicato:

“Il Venezia FC comunica che il difensore Joël Schingtienne ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2031.

Giunto in laguna nella stagione 24/25, Schingtienne ha finora totalizzato 60 presenze con la maglia lagunare, impreziosite da 1 gol e 2 assist. Nella stagione 25/26 è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A degli arancioneroverdi, giocando 38 gare su un totale di 41 stagionali”.

Foto: sito Venezia