Ufficiale: Schiavi rinnova col Novara fino al 2023

Con il seguente comunicato sul proprio sito, il Novara ha annunciato il prolungamento del contratto per Nicolas Adrian Schiavi fino al giugno del 2023: “La Società Novara Calcio è lieta di annunciare a giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale, fino a giugno 2023, con Nicolás Adrian Schiavi. Approdato in azzurro per giocare con la formazione Primavera, Nicolás si mette subito in mostra per le sue doti tecniche, tanto da meritarsi la promozione in Prima Squadra. Con il nostro Club vincerà un Campionato ed una Supercoppa di Serie C nella stagione 2014/15, dando il proprio contributo. La scelta di proseguire il percorso insieme, condivisa da entrambe le parti, certifica il legame tra la Società ed il centrocampista azzurro, necessario per raggiungere gli obiettivi sportivi”.

