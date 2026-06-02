Ufficiale: Schär rinnova con il Newcastle fino al 2027

Fabian vanta 251 presenze con i Magpies in tutte le competizioni e ha giocato un ruolo chiave nel successo delle ultime stagioni, contribuendo alla qualificazione in UEFA Champions League per due volte e alla conquista della Carabao Cup lo scorso anno.

Il trentaquattrenne si è inoltre dimostrato una minaccia nella metà campo avversaria, andando a segno in ben 22 occasioni.

Riguardo al prolungamento del suo contratto con il club, Fabian ha dichiarato: “Sono davvero felice di rimanere in questo club. Sento di aver raggiunto molto nei miei otto anni qui, ma credo che ci sia ancora molto da fare.”

“Sono orgoglioso di chiamare Newcastle casa mia. Tutti sanno quanto sono felice, sia in questa città che in questo club, quindi sono molto contento di poter continuare per un altro anno.”

“La scorsa stagione non si è conclusa come avrei voluto a causa del mio infortunio, ma ora la mia attenzione è completamente rivolta al recupero della forma fisica e ad aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi la prossima stagione.”

L’allenatore Eddie Howe ha aggiunto: “Fabian si è distinto fin dal mio arrivo al club, quindi sono davvero contento che rimarrà con noi.

“È un membro davvero prezioso della nostra squadra, non solo per le sue capacità in campo, ma anche per la leadership e l’esperienza che apporta al gruppo.”

“Fabian era in ottima forma fino a quando l’infortunio non ha posto fine alla sua stagione. La sua capacità di impostazione del gioco, la sua mentalità difensiva e la sua grande esperienza si sono fatte sentire molto nel finale della scorsa stagione. Ha lavorato instancabilmente per ritrovare la forma fisica e non vediamo l’ora di rivederlo in azione la prossima stagione.”

Il direttore sportivo Ross Wilson ha commentato: “Sono lieto che Fabian si sia impegnato con il club e che continuerà la sua avventura al Newcastle United per un altro anno.

“È evidente quanto sia stimato da tutti nel club. Ha avuto un impatto davvero positivo durante i suoi otto anni qui e crediamo che abbia ancora un ruolo chiave da svolgere sia in campo che fuori.”

“Abbiamo avuto una discussione piuttosto complessa, ma tutti i soggetti coinvolti desideravano giungere rapidamente a una conclusione sul futuro di Fabian al termine della stagione, quindi sono lieto di aver raggiunto questa chiarezza già all’inizio dell’estate. Non vediamo l’ora di rivedere Fabian in squadra durante la preparazione pre-campionato”.

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