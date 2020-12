Ufficiale: Schalke 04, esonerato Baum. Al suo posto torna Stevens

Lo Schalke 04 ha annunciato l’esonero di Manuel Baum. In panchina torna Huub Stevens, alla quarta esperienza con il club. Il 67enne olandese guiderà la squadra ad interim con l’assistente Mike Buskens.

Baum è rimasto in carica per 10 partite dopo essere subentrato a David Wagner a settembre ma non è riuscito a dare una virata al momento complicato del club.

#S04 stellt Chef-Trainer Manuel Baum frei ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) December 18, 2020

Foto: Twitter Schalke04