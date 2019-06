Ufficiale: Schalke 04, arriva in prestito dall’Everton il terzino Kenny

Il terzino inglese Jonjoe Kenny è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il classe ’97 ex Everton è stato ufficializzato dal club tedesco sui canali ufficiali e arriva in prestito. Il direttore sportivo dello Schalke, Jochen Schneider, ha dichiarato: “È il giocatore che che cercavamo per occupare la corsia destra”.

Foto: Twitter ufficiale Schalke 04