Ufficiale: Scarlato nuovo giocatore del Parma

29/01/2026 | 11:31:44

Luca Scarlato è un nuovo giocatore del Parma, il comunicato dei crociati: “Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato il centrocampista Luca Scarlato, classe 2009. Il Club apprezza e ringrazia il Club Atlético River Plate per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati nel corso del rapporto, che hanno reso possibile il buon esito dell’operazione. Siamo certi che questa intesa contribuirà a rafforzare ulteriormente la relazione istituzionale tra i nostri Club, nel segno di una cooperazione proficua e duratura”.

foto instagram scarlato