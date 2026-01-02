Ufficiale, scambio Arena-Coppolaro tra Salernitana e Arezzo

02/01/2026 | 12:30:34

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Matteo Arena. Il calciatore classe 1999 ha firmato un contratto fino al 2027 e ha scelto di indossare la maglia numero 23. Nato a Bari, Arena è cresciuto nel settore giovanile dei galletti, per poi passare al Foggia. Ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/20 nelle file del Monopoli. Con i biancoverdi ha disputato tre stagioni in Serie C arrivando fino ai quarti di finale dei playoff nel 2022 dopo una stagione da 33 partite e 5 gol. In seguito è approdato alla SPAL. Con la società ferrarese ha collezionato 18 presenze in B nel campionato 2022/23 e poi 25 (con 4 gol) l’anno successivo in terza serie prima di trasferirsi all’Arezzo, club con cui ha iniziato l’attuale stagione.

“La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Coppolaro, difensore classe 1997, che ha firmato un contratto con il club amaranto fino al 30 giugno 2027. Coppolaro, centrale di grande struttura fisica e affidabilità, vanta oltre 150 presenze tra Serie B e Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha indossato le maglie di Latina, Brescia, Venezia, Reggina e Carrarese prima dell’approdo alla Salernitana, con cui ha iniziato la stagione in corso. Difensore d’esperienza, abile nel gioco aereo e dotato di duttilità tattica. La società rivolge a Mauro un caloroso benvenuto in amaranto e gli augura buon lavoro per questa nuova avventura con il Cavallino”.

Foto: logo Salernitana