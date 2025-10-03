Ufficiale: Savinho rinnova con il Manchester City fino al 2031

03/10/2025 | 22:30:00

Rinnovo in casa Manchester City. L’attaccante Savinho ha rinnovato fino al 2031 con il club.

Questa la nota: ” “Savinho ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Manchester City, un accordo che estenderà la permanenza dell’esterno all’Etihad fino all’estate del 2031. Il nazionale brasiliano ha avuto un grande impatto da quando è arrivato al City dal Troyes nell’estate del 2024. Dotato di straordinarie doti naturali, di una velocità incredibile e di una straordinaria abilità nel dribbling, si è rapidamente adattato alle esigenze specifiche della Premier League. In totale, Savinho ha collezionato 48 presenze in tutte le competizioni nella sua prima stagione all’Etihad, realizzando tre gol e 13 assist e contribuendo alla vittoria del Community Shield del 2024 da parte del City”.

Foto: X Manchester City