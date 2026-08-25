Ufficiale: Savinho nuovo giocatore del Tottenham

Savinho nuovo giocatore del Tottenham, è ufficiale.”Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Sávio dal Manchester City. Ala veloce e promettente, il ventiduenne nazionale brasiliano si unisce a noi dopo due stagioni al Manchester City. Nato a São Mateus, in Brasile, Sávio ha firmato per la squadra giovanile dell’Atletico Mineiro, debuttando da professionista a soli 16 anni nell’agosto del 2020. Nella sua seconda stagione con la prima squadra, l’esterno ha contribuito alla conquista di uno storico triplete nazionale.

Dopo 35 presenze e due gol con la maglia dell’Atletico Mineiro, Sávio si è trasferito in Francia per firmare con il Troyes, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nella stagione 2022/23.

L’anno successivo seguì un secondo periodo in prestito al Girona, che segnò l’inizio di una stagione di svolta per il giovane attaccante. In una stagione eccezionale, completò 104 dribbling, 18 in più di qualsiasi altro giocatore nella Liga.