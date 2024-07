Ufficiale: Savinho al Manchester City

Il Manchester City, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l’ingaggio di Sávio Moreira de Oliveira, conosciuto come Savinho. Il giocatore lascia il Troyes, club nella galassia del City Football Group, e firma un contratto fino al 30 giugno 2029.

Savinho è esploso nell’ultima stagione, in prestito al Girona: “Il ventenne è il nostro primo acquisto in vista della stagione 2024/25. Savinho ha avuto una stagione eccezionale in prestito al Girona, aiutando la squadra spagnola a qualificarsi per la Champions League per la prima volta nella sua storia. Ha segnato 11 gol e fornito 10 assist, portando il club catalano al terzo posto dietro Real Madrid e Barcellona” si legge sul comunicato.

Queste le parole del giocatore: “Sono così felice di approdare al Manchester City, i campioni della Premier League e vincitori della Coppa del Mondo per club. Tutti sanno che sono la squadra migliore al mondo in questo momento, quindi essere qui è molto emozionante per me. Sono entusiasta di avere la possibilità di lavorare con Pep Guardiola , uno dei più grandi allenatori di sempre. So che mi aiuterà a migliorare ancora di più. Mi sono divertito moltissimo in Spagna e non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida: giocare in Premier League insieme ad alcuni dei migliori giocatori del mondo. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi e i miei nuovi compagni di squadra e, si spera, di contribuire a portare altri successi al City”.

Foto: Instagram Manchester City