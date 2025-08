Ufficiale: Saud Abdulhamid è un nuovo giocatore del Lens

03/08/2025 | 19:59:28

Abdulhamid è un nuovo giocatore del Lens. Il comunicato: Da una maglia sang et or a un’altra! Valore sicuro del calcio saudita, Saud Abdulhamid (38 presenze con l’Arabia Saudita) prosegue il suo percorso europeo nell’Artois. Dopo una stagione alla AS Roma, dove ha disputato anche l’UEFA Europa League, il terzino destro di 26 anni si unisce alle file del Lens con la formula del prestito annuale con opzione di riscatto.

Foto: sito lens