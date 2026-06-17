Ufficiale: Sassuolo, Tressoldi ceduto a titolo definitivo all’Atletico Mineiro

17/06/2026 | 11:53:53

Il Sassuolo ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Ruan Tressoldi.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che si sono verificate le condizioni per la trasformazione da temporanea a definitiva della cessione delle prestazioni sportive del calciatore Ruan Tressoldi all’Atletico Mineiro.

La società augura al calciatore le migliori fortune umane e professionali”.

Foto: X Sassuolo