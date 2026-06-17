Ufficiale: Sassuolo, riscattato Walukiewicz dal Torino

17/06/2026 | 16:29:51

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver esercitato il diritto per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz dal Torino FC. Il difensore, di nazionalità polacca, è arrivato a Sassuolo nell’estate 2025 dopo l’esperienza con la maglia granata. In neroverde ha collezionato 36 presenze per un totale di 2965′ di gioco tra campionato e Coppa Italia, confermandosi uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione di Serie A. Walu ancora in neroverde!”.

Foto: sito Sassuolo