Ufficiale: Sassuolo, primo contratto da professionista per Frangella, capitano della Primavera

06/10/2025 | 21:20:22

In casa Sassuolo, primo contratto da professionista di Christian Frangella, centrocampista classe 2006 che si è messo in mostra negli ultimi mesi con la maglia dei neroverdi. Arrivato dal Tor Tre Teste, Frangella ha seguito l’intero ritiro estivo con la prima squadra, dimostrando di avere ottime qualità tecniche. All’interno del Settore Giovanile neroverde si è imposto rapidamente, fino a diventare capitano della formazione Primavera. Dopo la firma, queste le sue parole: “Felice e orgoglioso di rinnovare il mio contratto con questa grande società. Ringrazio il direttore e tutto il Sassuolo, la mia famiglia e il mio agente per avermi sempre sostenuto. Forza Sasol!”.

Foto: logo Sassuolo