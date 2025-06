Ufficiale: Sassuolo, dopo 11 anni saluta Consigli

30/06/2025 | 16:10:03

Giornata storica, il Sassuolo dopo 11 anni, saluta il portiere Andrea Consigli.

Questa la nota della neopromossa in Serie A: “Arrivato nel 2014, ha regalato emozioni a tutti i tifosi neroverdi dando continue sicurezze e difendendo la porta con parate miracolose. Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Andrea, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale!”. Consigli, classe ’87, ha giocato 372 partite distribuite in ben undici stagioni con la maglia dei neroverdi.

Foto: Instagram Sassuolo