La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo l’US Sassuolo per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuele Vitale, fino al 30 giugno 2025.

Il portiere classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo vanta diverse convocazione in Serie A e nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Gelbison. Benvenuto Samuele!

Foto: logo Sassuolo