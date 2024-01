Ufficiale: Sasa Kalajdzic firma con l’Eintracht Francoforte

Con una nota sui propri canali ufficiali, l’Eintracht Francoforte comunica di avere raggiunto un accordo per Kalajdzic dal Wolverhampton. Il comunicato: “L’Eintracht Francoforte e il Wolverhampton Wanderers Football Club hanno concordato un contratto di prestito per Sasa Kalajdzic. Il nazionale austriaco rafforzerà il club della Bundesliga dell’Assia fino alla fine della stagione e indosserà la maglia numero nove. Il 26enne è a suo agio nel centro d’attacco e ha molta esperienza in Bundesliga”. L’attaccante classe 1997 si era trasferito in Inghilterra nel 2022 dopo aver brillato con lo Stoccarda, ma l’impatto con il calcio inglese non è stato dei migliori.

Foto: sito ufficiale Eintracht Francoforte