Ufficiale: Sartore alla Turris

Francisco Sartore è un nuovo giocatore della Turris. Il calciatore, reduce dall’esperienza a Bisceglie si trasferisce in Campania.

Questo il comunicato del club:

“La S.S. Turris Calcio comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Sartore Dos Santos Perez.

Assistito dall’avvocato Claudio Laganà, l’attaccante esterno nato in Brasile nel 1995 – in possesso di cittadinanza italiana – ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione 2022-23″.

Foto: Logo Turris