Ismaila Sarr è del Crystal Palace, Lo comunica il club inglese tramite i propri canali social. Per il senegalese, che per quattro stagioni ha militato nel Watford della famiglia Pozzo, gli inglesi verseranno come vi abbiamo raccontato 15 milioni al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Foto: Instagram Crystal Palace