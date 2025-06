Ufficiale: Saporiti è un nuovo calciatore dell’Empoli

26/06/2025 | 13:00:09

Edoardo Saporiti è un nuovo calciatore dell’Empoli. Di seguito, il comunicato del club: “Empoli Football Club comunica che Edoardo Saporiti è un nuovo calciatore azzurro. L’attaccante esterno ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a La Spezia il 17 settembre 2001, Saporiti è cresciuto nel settore giovanile spezzino prima passare nell’estate 2018 alla Fezzanese in Serie D. Club nel quale Edoardo gioca per due stagioni per poi approdare al Seravezza Pozzi dove totalizza 41 presenze. A gennaio 2022 l’arrivo al Grosseto in Serie C, è la sua prima esperienza nei professionisti ed un punto di partenza. Il percorso di Saporiti, infatti, prosegue sempre nei pro con le maglie di Montevarchi e Torres. Nella sessione di mercato estiva del 2023 Edoardo firma con il Potenza: bilancio complessivo di 35 presenze e 3 gol. Nella stagione 2024-25 Saporiti gioca con la Lucchese: 32 presenze, 9 reti e 10 assist in regular season, a cui si aggiungono due presenze e un gol nei playoff”.

Foto: insta Empoli