Ufficiale: Santos, Falcao lascia il ruolo di coordinatore tecnico

Paulo Roberto Falcao lascia il ruolo di coordinatore tecnico del Santos. L’ex stella della Roma e del calcio brasiliano, ricopriva la carica dal novembre 2022.

Questo quanto si legge sulle sui suoi social ufficiali: “Nel rispetto dei tifosi del Santos Football Club, per le recenti proteste di fronte alle prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare la carica di coordinatore sportivo in questa data. Il mio sentimento è innanzitutto difendere l’immagine dell’istituzione. In merito all’accusa fatta questo venerdì, ricevuta con sorpresa dai media, affermo che non è avvenuta”.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do profissional Paulo Roberto Falcão, que ocupava o cargo de coordenador esportivo desde o dia 15 de novembro de 2022. pic.twitter.com/VrxS5xHTA7 — Santos FC (@SantosFC) August 4, 2023

Foto: twitter Santos