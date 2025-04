Ufficiale: Santos, esonerato Caixinha. Squadra a César Sampaio

Il Santos ha esonerato l’allenatore Pedro Caixinha, squadra affidata a César Sampaio.

Questa la nota del club: “Il Santos Futebol Clube informa che l’allenatore Pedro Caixinha non allenerà più la squadra professionistica. Insieme a lui lasciano il Club gli allenatori in seconda Pedro Malta e José Pratas, il preparatore atletico Guilherme Gomes e l’allenatore dei portieri José Belman. L’allenatore in seconda César Sampaio assume l’incarico ad interim. Il Consiglio ringrazia Caixinha e gli augura successo nel prosieguo della sua carriera”.

Foto: Instagram Santos