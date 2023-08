Ufficiale: Santos, è addio anche con il tecnico Paulo Turra

E’ vera e propria rivoluzione interna al Santos, club proprietario del cartellino di Marcos Leonardo, obiettivo di mercato della Roma. Dopo l’addio al responsabile dell’area tecnica Falcao ufficializzato venerdì scorso, quest’oggi la storica società brasiliana ha fatto sapere anche di aver cambiato allenatore, sollevando dall’incarico Paulo Turra. Ecco quanto si legge nella nota: “Il Santos Futebol Clube comunica che Paolo Turra non è più il responsabile della prima squadra professionistica. L’allenatore è stato informato stamattina e con lui lasciano la commissione tecnica anche gli assistenti Adir Kirst, Felipe Endres e Leo Monteiro. Il club è grato a questi professionisti per i servizi resi e augura loro buona fortuna per il proseguimento della carriera”.

Foto: Twitter Santos