Ufficiale, Santi Cazorla è un nuovo calciatore dell’Al Sadd

Santi Cazorla è un nuovo calciatore dell’Al Sadd. Il centrocampista spagnolo ha salutato nei giorni scorsi il Villarreal e ha deciso di ricominciare dal Qatar. A darne l’annuncio è stato lo stesso club qatariota sul profilo Twitter.

Foto: football Espana

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020