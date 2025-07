Ufficiale: Santi Cazorla, a 40 anni, rinnova con l’Oviedo fino al 2026

12/07/2025 | 20:57:56

Il Real Oviedo è tornato in Liga dopo 24 anni, dopo aver vinto i playoff. Il premio del club è un riconoscimento all’uomo simbolo, Santi Cazorla. Il club asturiano rende noto di aver trovato l’accordo per un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026.

Questa la nota: ” L’Oviedo scrive attraverso il proprio sito ufficiale che Santi Cazorla, simbolo di questa squadra, dimostra che i sogni, se inseguiti con il cuore, diventano realtà. 40 anni, il centrocampista era tornato nel club in cui è cresciuto calcisticamente nell’estate 2023. Nell’ultima stagione, quella che ha sancito la promozione, Cazorla ha giocato 35 partite segnando 5 reti. Il giocatore ex Arsenal e Villarreal, campione d’Europa con la Spagna nel 2008 e 2012, concluderà la carriera in massima serie con il suo Oviedo.

Foto: facebook Cazorla