Ufficiale: Santer in prestito al Torino. Arriva dal Trento

01/08/2025 | 13:25:31

Il Trento ha annunciato il prestito di Santer al Torino, c’è l’annuncio ufficiale del club. “A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione a favore della Società Sportiva Torino Football Club, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Santer. A.C. Trento 1921 saluta Leonardo Santer e gli augura le migliori fortune sportive e personali per questa nuova esperienza professionale”. Nuova avventura dunque per il portiere che avrà la possibilità di farsi le ossa tra i granata, rimasti da poco orfani di Milinkovic-Savic.

FOTO: Sito Trento