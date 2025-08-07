Ufficiale: Santamaria riparte dal Valencia. Era svincolato

07/08/2025 | 22:05:12

Baptiste Santamaria è un nuovo giocatore del Valencia, gli spagnoli hanno ingaggiato a zero il centrocampista: “Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con lo Stade Rennais FC per l’ingaggio di Baptiste Santamaría per le prossime due stagioni, fino a giugno 2027. Il calciatore trentenne (09/03/1995) arriva per rinforzare il centrocampo, dove si distingue per le sue caratteristiche difensive, essendo un giocatore capace di dare equilibrio, recupero palla, ordine tattico, un ritmo fisico elevato e partecipazione alla distribuzione del gioco. Nato a Saint-Doulchard (Francia), il neo- giocatore del Valencia CF ha iniziato la sua carriera professionistica nel Tours FC, nella seconda divisione francese, e dal suo trasferimento nel 2016 all’Angers SCO , dove ha giocato per quattro stagioni, si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti del suo paese. Santamaría ha poi fatto il salto in Bundesliga con l’SC Freiburg prima di tornare in Francia nel 2021 per giocare nello Stade Rennais FC , squadra con la quale ha giocato 127 partite ufficiali, e nella seconda metà della scorsa stagione, il suo periodo più recente, ha giocato in prestito all’OGC Nice .Da giovedì prossimo, Baptiste Santamaría si unirà alla squadra come nuovo giocatore del Valencia CF e sarà presentato a breve alla stampa”.

FOTO: Sito Valencia