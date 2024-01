Ufficiale: Sancho torna al Borussia Dortmund

Tramite i propri canali ufficiali, i Red Devils hanno comunicato il ritorno di Jadon Sancho al Borussia Dortmund fino al termine della stagione: “L’attaccante del Manchester United Jadon Sancho è tornato in prestito all’ex club del Borussia Dortmund fino alla fine della stagione. Il 23enne ha trascorso quattro stagioni con la squadra della Bundesliga dal 2017, registrando 50 gol e 64 assist, prima di completare il trasferimento all’Old Trafford nell’estate del 2021. Sancho ha collezionato finora 82 presenze con i Reds, segnando 12 gol in totale. competizioni e vincendo la Coppa Carabao nel 2023. Sancho tornerà ora in Germania su base temporanea mentre il Borussia Dortmund si prepara a riprendere la stagione in Bundesliga dopo la pausa invernale. Il nazionale inglese con 23 presenze se ne va con i nostri migliori auguri per il resto della stagione”.

Foto: sito ufficiale Man United