Ufficiale: Sancho riparte dall’Aston Villa

01/09/2025 | 23:02:06

Ufficiale, Sancho riparte dall’Aston Villa, c’è il comunicato: “L’Aston Villa è lieta di annunciare l’acquisto di Jadon Sancho dal Manchester United. Il nazionale inglese si unisce al Villa con un prestito stagionale. Sancho ha giocato ai massimi livelli del calcio di club fin da quando era adolescente, dando particolarmente prova di sé con il Borussia Dortmund durante la sua permanenza in Bundesliga. La scorsa stagione, l’ala è stata in prestito al Chelsea, dove ha aiutato il club londinese a vincere la UEFA Europa Conference League, segnando nella finale contro il Real Betis”.

FOTO: X Aston Villa