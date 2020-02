Ufficiale: San Lorenzo, torna l’ex Lecce Nacho Piatti

Il San Lorenzo, tramite i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il ritorno di Ignacio Piatti. Il trequartista, in passato in Italia con la maglia del Lecce, si è recentemente svincolato dal Montreal Impact, club nel quale è stato leader e capitano. Il 35enne italo-argentino torna in Patria per indossare la maglia del Ciclon, con cui ha già giocato dal 2012 al 2014 vincendo una un campionato e una Copa Libetadores. Nacho concluderà la carriera nella Superliga e indosserà la maglia numero 28. A seguire il video-annuncio:

https://twitter.com/SanLorenzo/status/1227004871485919235?s=20

Foto: San Lorenzo Twitter