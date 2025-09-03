Ufficiale: Samuele Vignato è un nuovo calciatore del Rijeka

Chiusa la sua avventura al Monza, Samuele Vignato a ventuno anni era svincolato: il Rijeka campione croato ha acquistato il talento nato in provincia di Verona. Il club croato ha annunciato il suo trasferimento attraverso un comunicato ufficiale. “Samuele Vignato è un nuovo giocatore dell’HNK Rijeka. L’attaccante 21enne ha firmato un contratto quadriennale con i Whites, arrivando al Rijeka come free agent dopo la scadenza del suo contratto con il Monza, club di prima divisione italiana. I suoi ruoli principali sono quelli ala sinistra e mezzala. Diamo a Samuele il benvenuto all’HNK Rijeka e gli auguriamo tanti successi con la maglia del nostro club”.

foto instagram Rijeka