Ufficiale: Samuele Damiani è un nuovo giocatore della Ternana

Samuele Damiani è ufficialmente un nuovo giocatore della Ternana. Il centrocampista arriva dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato del club: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Palermo F.C. le prestazioni sportive di Samuele Damiani. Il centrocampista toscano (è nato a Poggibonsi il 30/1/1998) arriva dai rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto (eventuale nuova scadenza 2027). Cresciuto nel vivaio dell’Empoli ha collezionato, tra Serie C e Serie B 180 presenze. In Serie C: 134 gare, 7 reti e 10 assist con le maglie di Lucchese, Viterbese, Carrarese, Palermo e Juventus Next Gen.. In Serie B: 46 presenze e 1 assist con Empoli e Palermo. Si vanno ad aggiungere 7 partite in Coppa Italia di Serie C e 9 in Coppa Italia Frecciarossa. Per Damiani anche 3 presenze con l’Under 18 azzurra”.

