Ufficiale: Samuel Lino è un nuovo giocatore del Flamengo

30/07/2025 | 09:30:15

Samuel Lino ritorna in Brasile e indosserà la maglia del Flamengo. Il comunicato: Samuel Lino, 25 anni, è il terzo rinforzo del Flamengo in questa finestra di mercato di metà anno. L’attaccante, proveniente dall’Atlético Madrid, ha firmato un contratto con il Mengão fino a dicembre 2029 ed è una nuova opzione a disposizione del tecnico Filipe Luís per il prosieguo del Brasileirão, della Coppa del Brasile e della Copa Libertadores. Tra il 2017 e il 2018, il giocatore aveva già avuto una breve esperienza nel settore giovanile del club rubro-negro. Indosserà la maglia numero 16.

Foto: sito flamengo