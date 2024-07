L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Samuel Dahl dal Djurgarden. Terzino sinistro – classe 2003 – Dahl ha già esordito con la nazionale maggiore della Svezia, dopo aver seguito la lunga trafila nelle selezioni under. In giallorosso, indosserà la maglia numero 26. Sarà il tredicesimo svedese della storia ad indossare la maglia giallorossa. Benvenuto a Roma, Samuel!

Foto: sito Roma