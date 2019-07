Ufficiale: Sampdoria, preso D’Amico dall’Inter. Firma anche Angileri

Doppio acquisto per la Sampdoria, pronta a rafforzare il settore giovanile. Con una nota sul sito ufficiale, infatti, il club blucerchiato ha annunciato gli arrivi di Felice D’Amico, classe 2000 in uscita dall’Inter, e Antony Angileri, classe 2001. D’Amico arriva in prestito con obbligo di riscatto, mentre Angileri arriva a titolo definitivo. Questa la nota della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Felice D’Amico (nato a Palermo il 22 agosto 2000). Nel contempo la società informa di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antony Angileri (nato ad Alcamo, Trapani, il 27 marzo 2001)”.