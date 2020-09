Ufficiale: Sampdoria, Murillo al Celta Vigo in prestito

La Sampdoria in una nota ufficiale ha reso noto il passaggio di Murillo, ex Inter, in Spagna al Celta Vigo. Questo il comunicato del club ligure: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Real Club Celta de Vigo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeison Murillo.”

Foto: sito ufficiale Sampdoria