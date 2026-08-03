Ufficiale: Sampdoria, ceduto Pedrola al Real Oviedo

03/08/2026 | 23:25:02

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Real Oviedo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola“.

Questa la nota dell’Oviedo

Estanis Pedrola, nuovo giocatore del Real Oviedo. Il club ha raggiunto un accordo con la Sampdoria per il trasferimento del giocatore, che ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nato a Cambrils il 24 agosto 2003 (22 anni), Estanis Pedrola si è formato nelle giovanili di RCD Espanyol, Reus e FC Barcelona, ​​debuttando nella LALIGA con la prima squadra, un settore giovanile che gli ha aperto le porte di Sampdoria e Bologna. Nel calcio italiano, la sua notorietà si è concentrata in Serie B, categoria in cui ha disputato la maggior parte delle partite, sebbene abbia anche fatto qualche apparizione in Serie A con il Bologna. L’esterno catalano è tornato nel calcio spagnolo nella scorsa sessione di mercato invernale, trasferendosi in prestito all’UD Las Palmas, squadra dell’isola in cui ha disputato un totale di 20 partite, segnando quattro gol e fornendo un assist. Estanis Pedrola è passato dalla Sampdoria al Real Oviedo per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Il giovane esterno destro, alto 1,88 metri, rafforzerà la rosa di Julián Calero grazie alla sua versatilità, che gli consente di giocare in diverse posizioni offensive. Estanis ha firmato un contratto con il club di Oviedo fino a giugno 2030.

Foto: X Sampdoria