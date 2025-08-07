TOP NEWS
Ufficiale: Sampdoria, a centrocampo arriva Henderson

07/08/2025 | 18:59:28

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson (nato a Livingston, Scozia, il 25 aprile 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2028).

Foto: X Sampdoria