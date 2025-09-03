Ufficiale: Sampaoli è il nuovo allenatore dell’Atletico Mineiro

03/09/2025 | 11:17:32

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, l’Atletico Mineiro ha annunciato il ritorno di Jorge Sampaoli sulla panchina del club: “65 anni e una ricca esperienza internazionale, il tecnico argentino ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2027″ ha scritto il club bianconero sui propri canali ufficiali”. L’esperto tecnico, ha già guidato “Il Galo” nella stagione 2020-21. Sampaoli, nato nel 1960, subentra al brasiliano Cuca.

foto instagram atletico mineiro