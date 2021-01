Finalmente la promessa di Cellino è stata mantenuta: Torregrossa torna in Serie A. Il sito della Lega di Serie A rende noto che il contratto dell’attaccante ex Brescia è stato depositato, ed è pronto per trasferirsi alla corte di Claudio Ranieri. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni e un quadriennale per il giocatore.

Foto: Instagram