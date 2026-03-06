Ufficiale: Sambenedettese, tesserato Gigante

06/03/2026 | 21:05:24

La U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore classe ‘04 Gabriele Gigante che ha risolto il suo rapporto contrattuale dal Gela Calcio (Serie D Girone I). Originario di Palermo, Gigante, prima di approdare al Città di Gela, ha indossato la casacca del Ragusa, collezionando, in totale, 23 presenze; nella stagione in corso, con la maglia gelese ha messo a segno, in 22 presenze tra Coppa e Campionato, 1 rete e 3 assist. Con la Samb vestirà la maglia n.30.

Foto: logo Sambenedettese