Ufficiale: Sambenedettese, esonerato Montero

Finisce dopo sette giornate l’avventura stagionale di Paolo Montero sulla panchina della Sambenedettese. Questo l’annuncio del club: “SS Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento odierno sarà guidato da Flavio Giampieretti.”

Foto: SerieBNews