La Sambenedettese ha reso noto l’acquisto dell’attaccante Facundo Lescano. Contratto di tre anni con opzione per il quarto. Per l’argentino una lunga esperienza in Italia: ha vestito le maglie di Torino, Parma, Siena, Genoa, Monopoli, Melfi, Potenza e Sicula Leonzio.

Foto: Instagram Sambenedettese