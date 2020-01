Ufficiale: Samatta è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. E’ il primo tanzaniano nella storia della Premier

Mbwana Aly Samatta è un nuovo giocatore dell’Aston Villa. L’attaccante, classe 1992, protagonista nella prima parte di stagione con la maglia del Genk (10 gol, 2 assist in 28 presenze), è il primo giocatore originario della Tanzania ad approdare in Premier League. A dare l’ufficialità della notizia è stato lo stesso club inglese, con una nota: “L’Aston Villa è lieta di annunciare la firma di Mbwana Samatta, in arrivo dal KRC Genk. Firmato un contratto di quattro anni e mezzo“.

Foto: sito Aston Villa