Ufficiale: Salvatore Monaco nuovo giocatore del Livorno. Russo rescinde e va alla Pistoiese

06/08/2025 | 15:12:36

Colpo Monaco per il Livorno, che ha annunciato l’acquisto del difensore: “Salvatore Monaco è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Classe 1992, un difensore dalla grande esperienza che ha trascorso la maggior parte della carriera tra Serie B e Serie C ottenendo anche una promozione in B con il Perugia. Benvenuto Salvatore!” I toscani hanno annunciato anche la rescissione di Russo: “L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato un accordo con il giocatore Federico Russo per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Federico per l’anno pieno di successi trascorso insieme e gli augura in bocca al lupo per il futuro”. Il giocatore è intanto diventato un nuovo calciatore della Pistoiese, dopo l’accordo trovato negli ultimi giorni.

FOTO: Logo Livorno